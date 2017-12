Dat sougenannten "Thomas-Feier" war en Dënschdeg zu nëmmen 20% ënner Kontroll. Bis ewell sinn 95.000 Hektar Land de Flamen zum Affer gefall. Nach ëmmer ginn Awunner evakuéiert. Wéi et vun de Pompjeeën heescht, wier d'Gefor weiderhin extrem grouss.D'Feier war d'lescht Woch an der Géigend vun der Stad Ventura ausgebrach a breet sech duerch dee staarke Wand ëmmer weider aus an zielt zu deene schlëmmste Bränn an der Geschicht vum Staat un der amerikanescher Westküst. Op anere Plazen dogéint ass et de Pompjeeë gelongen verschidde Bränn ënner Kontroll ze kréien. Iwwer 6.400 Pompjeeën sinn am Asaz. Iwwer 100.000 Hektar Land goufe bis ewell zerstéiert an Honnertdausende vu Leit hunn sech mussen a Sécherheet bréngen.