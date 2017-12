E puer Deeg nodeems hien annoncéiert huet, op en Neits fir d'Presidentschaftswahlen ze kandidéieren, zitt hien um Donneschdeg Bilan.Iwwer 1.600 Journalisten aus dem In- an Ausland hu sech accreditéiert. Op dëser Pressekonferenz dierft et virun allem ëm dem Putin säi Wahlkampf goen, sou e Spriecher vum Kreml.De russesche President hat d'lescht Woch déi laang erwaarten Annonce gemaach, dass hien am Mäerz d'nächst Joer fir eng véiert Mandatszäit wëll untrieden. Et gëllt als sécher, dass hien zeréckgewielt gëtt.