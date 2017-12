Donieft ass eng Demonstratioun geplangt. D'Gedenkzeremonie ass an der St. Paul's Cathedral, un där och de britesche Prënz Charles an d'Prënze William an Harry deelhuelen.



Während engem Protestmarsch wëllen donieft déi fréier Locatairen aus dem Haus drop opmierksam maachen, dass vill vun hinne kuerz viru Chrëschtdag nach ëmmer provisoresch ënnerbruecht sinn.



D'Feier war an der Nuecht op de 14. Juni dëst Joer an dem 24 Stäck héije Gebai ausgebrach. 70 Mënschen, dorënner och Kanner, sinn offiziellen Donnéeën no duerch d'Feier gestuerwen. E Bëbee, deen dono dout op d'Welt komm war, gouf als weidert Doudesaffer registréiert.