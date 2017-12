© afp

Däitsch Medie mellen, dass d'Razzia zu Berlin a Sachsen-Anhalt och géint e Kontaktmann vum Anis Amri geriicht war. Op d'mannst ee vun de presuméierten Islamiste wier um Dag vum Amri sengem Attentat mam Amri ënnerwee gewiescht.



130 Beamten hunn zu Berlin an a Sachsen-Anhalt néng Wunnengen duerchsicht, well d'Awunner anscheinend a Gebidder, déi vun der Dschihadistemiliz IS besat sinn, gereest wieren. Eng Rei vu Beweismëttel goufen dobäi sécher gestallt, virun allem digital Späichermedien. Dräi vun de Männer am Alter tëscht 18 an 21 Joer solle sech deemno ëmmer nach am Noen Osten ophalen.



Am Niedersächseche Salzgitter huet d'Police zwou Persoune festgeholl, déi mat Attentater gedreet sollen hunn. Déi 21 Joer al Männer stoungen ënnert anerem och ënnert dem Verdacht, islamistesch Inhalter am Internet verbreet ze hunn.



Déi Niedersächsech Landesregierung huet den Asaz gelueft. Wéi geféierlech d'Täter tatsächlech wieren an ob méiglecherweis souguer en Uschlag verhënnert konnt ginn, kéint allerdéngs eréischt no weideren Ermëttlunge sécher gesot ginn.

De Mëttwoch ware bei Razzien a Sachsen-Anhalt, Sachsen an a Bayern schonns dräi presüméiert IS-Membere festgeholl ginn.