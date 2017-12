Um Donneschdeg koum et westlech vu Perpignan zu engem schroen Accident tëscht engem Schoulbus an engem Regionalzuch. 4 Kanner hunn net iwwerlieft.

FranceInfo mellt, dass 4 Kanner ëm d'Liewe komm wieren a 7 Persoune wiere blesséiert ginn. Den Zuch wier um 16.10 Auer zu Millas an den hënneschten Deel vum Schoulbus gerannt. Am Bus souze Jugendlecher am Alter tëscht 13 a 17 Joer.

Wéi et zu deem trageschen Accident komme konnt, ass nach net gewosst.

Nieft dem Premierminister Edouard Philippe, fueren och d'Transportministesch Elisabeth Borne an de President vun der SNCF Guillaume Pepy op d'Onglécksplaz.