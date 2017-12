Eng Propellermaschinn war en Donneschdeg kuerz nom Start zu Fond-du-Lac am Zentrum vum Land erofgefall. Wéi duerch e Wonner huet Jiddereen iwwerlieft.

Déi 22 Passagéier an 3 Leit Equipage wieren all um Liewen, heescht et vun der Police. E puer vun hinnen goufen allerdéngs ganz uerg verwonnt. D'Onglécksursaach ass nach net bekannt.