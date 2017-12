Den Äerzbëschof vu Melbourne Denis Hart huet verséchert, dass d'Conclusioune vun enger offizieller Enquêtëkommissioun iwwert de Mëssbrauch vu Kanner ganz seriö geholl ginn.



Am Nimm vun all de kathoulesche Bëscheef a reliéise Leader géif hien dowéinst d'Entschëllegung un d'Adress vun deene Betraffenen nach eemol widderhuelen.



Dem Rapport no goufen an de leschte Joerzéngten an Australien Zéngdausende vu Kanner a staatlechen an a kierchlechen Institutiounen mëssbraucht.



Ongeféier en Drëttel vun den Täter solle Geeschtlecher gewiescht sinn.