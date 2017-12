Satellittebiller géife weisen, datt China Militärgebaier an ënnerierdesch Munitiounslager op verschiddenen artificiellen Insele gebaut huet. Dat géife Satellittebiller confirméieren.Am südchinesesche Mier si grouss Fëschbestänn a vill Matière-premièren, do dernieft ass et eng ganz wichteg Route fir Handelsschëffer.Dowéinst gëtt och ëmmer nees drëm gestridden, zu wéi engem Land et gehéiert.