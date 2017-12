Et wéilt een dann elo mat Pilotegewerkschaften a verschiddene Länner schwätzen a se als Vertrieder vun de Piloten unerkennen, sou de Ryanair-Chef Michael O'Leary. Hie wéilt all d'Suerge vun de Clienten aus dem Wee raumen, fir dass se net fäerte missten, dass et an der Chrëschtzäit zu Stéierungen duerch Streik komme géif.



Ryanair-Piloten aus Italien, Irland a Portugal hate mat Streik gedreet.