Den Thomas Lubanga um Geriicht. © afp

Riichter vum Internationale Strofgeriichtshaff hu fréiere kongolesesche Kannerzaldoten an engem Präzedenzfall insgesamt 8.5 Milliounen Euro zougesprach. Ronn 3 Milliounen dovunner ginn un déi 425 am Verfahren ernimmten Affer, während déi iwwereg 5.5 Milliounen un Affer goe sollen, déi sech no dësem Uerteel nach melle kéinten.



De Bandechef Thomas Lubanga, deen am Joer 2012 zu 14 Prisong veruerteelt ginn ass, muss en Deel vun de Reparatioune selwer bezuelen. Hien huet jorelaang Kanner a Jugendlecher gekidnappt a se fir seng Rebellegrupp rekrutéiert. D'Donkelziffer vun den Affer kéint an den Dausende leien.