No engem schwéieren Äerdbiewe virun der Küst vun Indonesien ass eng Tsunami-Warnung erausgaangen.

No Äerdbiewen

Awunner hunn zu Jakarta nom Äerdbiewen hier Wunnenge verlooss. © afp

Beim Äerdbiewen, dat eng Stäerkt vu 6,5 op der Richterskala hat, sollen an der Haaptstad Jakarta méi Haiser agestierzt sinn an et sollen och Leit ëm d'Liewe komm sinn.