An de Palästinensergebidder gouf et no de moslemesche Freideg-Gebiet op en Neits Ausernanersetzungen wéinst der Jerusalem-Decisioun vum US-President Trump.

© AFP

Zu Bethlemen an an Ost-Jerusalem sinn Palästinenser an israelesch Zaldoten uneneegeroden. Am Gazasträif hunn der israelescher Arméi no, iwwer 3.000 Palästinenser mat Steng a Fläschen geworf. D'Zaldoten hu mat Schëss reagéiert. 4 Palästinenser sinn dobäi ëm d'Liewe komm an Dosende blesséiert ginn.