Dozou géingen och Connectiounen tëscht de béide koreanesche Staaten, souwéi der Arméi gehéieren, sot hien dem héchsten UNO-Gremium zu New York. Domat soll de Risk vun enger Eskalatioun am Konflikt verréngert ginn.



E Freideg hat den US-Ausseminister Rex Tillerson China a Russland opgefuerdert, méi Drock op d'Féierung vu Pjöngjang auszeüben. Hien huet Moskau virgeworf, nordkoreanesch Aarbechter a Russland an Zoustänn schaffen ze loossen, déi u Sklaverei géinge grenzen. Deenen hir Paien géingen indirekt den nordkoreaneschen Atomprogramm matfinanzéieren.

An engem Telefonsgespréich huet den US-President Donald Trump den Appell un de russesche President Vladimir Putin gemaach, hie bei enger Léisung an der Kris ze ënnerstëtzen.