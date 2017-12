Schonn iwwer 38.000 Leit goufen an Noutlager bruecht, nodeems déi duerch den Zyklon "Kai-Tak" ausgeléisten hefteg Reeschaueren op den Inselen Samar a Leyte fir Iwwerschwemmungen an Äerdrëtsch gesuergt hat.



Et gëtt erwaart, dass de "Kai-Tak" an der Nuecht op e Sonndeg mat Wandspëtzten vu bis zu 100 Stonnekilometer am Norde vu Samar op Land trëfft. De Stuerm wäert duerno weider an Direktioun Zentrum zéien.



Den Zivilschutz huet iwwerdeems matgedeelt, datt 3 Fëscher, déi op d'Mier erausgefuer waren, vermësst ginn. Duerch en Äerdrutsch an der Géigend vun Tacloban op Leyte goufen eng Fra an e klengt Meedchen no engem Äerdrutsch blesséiert.

Op Samar a Leyte liewen am Ganze ronn 4,5 Millioune Mënschen. Op den Insele hat viru 4 Joer de Super-Taifun "Haiyan" massive Schued hannerlooss. Deemools sinn iwwer 7350 Mënschen ëm d'Liewe komm oder gëllen zanterhier als vermësst.