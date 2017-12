© afp (Archiv)

Den UN-Sécherheetsrot war an enger Drénglechkeetssëtzung zesumme komm an huet sech mat der Decisioun vum Trump, Jerusalem als Haaptstad vun Israel unzeerkennen, befaasst.Engem Resolutiounsentworf no kéint sech den UN-Sécherheetsrot offiziell géint dës Decisioun stellen.Der AFP no kéint de Gremium all eesäiteg Decisiounen zum Status vu Jerusalem refuséieren. E Freideg hat den UN-Generalsekretär, Antonio Guterres, matgedeelt, datt nëmmen eng Zwee-Staate-Léisung a Fro géing kommen.