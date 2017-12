Presidentin ass d'Anita Hill, eng Juristin, déi d'Thema virun 26 Joren un d'Ëffentlechkeet bruecht huet.

An der Kommissioun si praktesch all d'Filmstudioen an Tëleessendere vun Hollywood vertrueden. Ugefaange mat de Virwërf géint de Filmproduzent Harvey Weinstein Ufank Oktober, goufen et an de leschte Méint Dosende Revelatiounen iwwer Feelverhalen vu Produzenten, Regisseuren a Schauspiller.