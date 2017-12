© AFP

Well d'Feier nach ëmmer net iwwerall ënner Kontroll ass, hunn d'Autoritéite vu Santa Barbara d'Awunner elo opgefuerdert, hir Haiser ze verloossen. Och fir an er Gebidder gouf de Leit recommandéiert, sech a Sécherheet ze bréngen. D'Feier, dat "Thomas" gedeeft gouf, huet zanter dem Ausbroch Ufank des Mounts, iwwer méi wéi Haiser a wäit iwwer 105.000 Hektar Land zerstéiert. D'Autoritéite schwätze vun engem Schued vu ronn 117 Milliounen Dollar.



D'Thomas-Feier gëllt elo schonn als dat Drëttgréisst zanter 1932. Ee Pompjeeë an eng eeler Fra vu 70 Joer koumen am Feier ëm d'Liewen. Iwwer 8.000 Pompjeeë hu géint d'Flame gekämpft, déi mëttlerweil zu 40 Prozent ënner Kontroll sinn.



D'Feier war de 4. Dezember an der Géigend vu Ventura ausgebrach an et huet sech duerch hefteg Wandstéiss immens séier ausgebreet an och ëmmer nees nei entfacht. Och dëse Weekend gëtt nees mat vill Wand gerechent, d'Loft soll mat bis zu 64 Stonnekilometer blosen.

An der Vergaangenheet vum US-Bundesstaat gouf et 2 méi uerg Bränn: d'Cedar-Feier 2003 asn d'Rush-Feier 2012. Alle béid hunn all kéiers iwwer 110.000 Hektar Terrain zerstéiert.