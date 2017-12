E Freideg koum et um 14.40 Auer zu enger Frontalkollisioun op der Héicht vu Niedermennung e puer Kilometer vu Lëtzebuerg ewech. D'Air Rescue gouf geruff,

Wéi d'Police schreift ware béid Ween frontal openeen duergefuer a krute sech am leschte Moment säitlech ze paken. Een Auto gouf dobäi vun der Strooss bis an e Feld geschleidert.Béid Automobiliste goufe beim Accident blesséiert. D'Strooss war fir eng hallef Stonn komplett gespaart.Am Asaz war d'Police vu Konz, d'Beruffspompjeeë vun Tréier mat enger Ambulanz, d'Pompjeeë vu Konz an Niedermenning, wéi och e Rettungshelikopter vun der Lëtzebuerger Air Rescue.