Dat ass, ouni Zweiwel, d'Resultat vun enger ganz gudder Zesummenaarbecht, tëschent den däitschen Autoritéiten an den auslännesche Geheimdéngschter, seet hien an der "Bild am Sonntag".D'Autoritéite géifen haut zum Deel méi séier agräifen, wéi dat soss de Fall war.E battere Feeler nennt den Thomas de Maizière d'Aschätzung vum Tunesier Anis Amri, dee virun engem Joer mat engem Camion an de Chrëschtmaart zu Berlin gerannt war an dobäi 12 Mënsche mat an den Dout gerappt huet.

Mat engem neie System analyséieren déi däitsch Autoritéiten wéi geféierlech radikal Islamiste sinn



Bei 205 Islamisten, déi ënnert d'Lupp geholl goufen, hätt kënne bei 82 en héijen terroristesche Risiko determinéiert ginn, mellen däitsch Medien. Bei 96 Islamiste misst ee vun engem moderate Risiko ausgoen, bei 27 vun engem opfällegen Risiko.



Dëse System dee vum Bundeskriminalamt a vu Schwäizer Fuerscher entwéckelt gouf, baséiert op 73 Froen iwwert d'Sozialisatioun a wéi d'Leit géintiwwer Gewalt agestallt sinn.



Gepréift ginn och sougenannten Schutzfacteuren, wéi familiär Relatiounen, gutt Integratioun oder eng sécher Aarbechtsplaz.