A Russland gouf et bal en Attentat - et heescht d'Attack wier duerch d'Hëllef vum amerikaneschen CIA verhënnert ginn.

D'Informatiounen, déi den US-Geheimdéngscht zur Verfügung gestallt hätt, hätten et méiglech gemaacht d'Attentat op eng Kathedral am Zentrum vu Sankt Petersburg ze verhënneren. Dat huet d'Noriichtenagence Interfax fir d'éischt gemellt. Eng Informatioun, déi kuerz drop och aus dem Kreml confirméiert gouf.



De President Wladimir Putin huet an Tëschenzäit och säin US-Homolog Donald Trump ugeruff a Merci fir d'Informatioune gesot.



Bei deem Gespréich huet hien och versprach, datt Russland d'selwecht géif reagéieren, wann de Geheimdéngscht eppes vu Pläng iwwert en Attentat an den USA géif matkréien.