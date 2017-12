AKTUELL

Am frühen Abend kam es zu einer kleinen Detonation eines offenbar in einer Tüte auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs #Veddel abgestellten mutmaßlich pyrotechnischen Gegenstands.

Dadurch kam es zur Beschädigung einer von mehreren Scheiben eines dortigen Windfangs. Verletzt wurde niemand.

Es gibt Hinweise auf eine verdächtige Person. Die Ermittlungen hierzu dauen an. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) December 17, 2017

Grouss Opreegung gëschter an enger Statioun vun der S-Bahn zu Hamburg, nodeems et eng Explosioun ginn hat.D'Police geet dovun aus, dass den Ausléiser vun der Detonatioun Knupperte waren.Indicen op en terroristeschen Hannergrond géifen et keng ginn.Duerch déi kleng Detonatioun war Glas futtigefuer, et ass awer kengem eppes geschitt. Nom presuméierten Täter gëtt nach ëmmer gesicht. Wéi däitsch Medie mellen, hätt e Mann virun der Explosioun eng Plastikstut um Quai op de Buedem gestallt.An der Nuecht op e Méindeg huet d'Police confirméiert, dass eng Tut mat Pyrotechnik fonnt gouf.Ronn fënnef Stonnen no der Explosioun ass d'Statioun nees fir d'S-Bahn opgaangen.

Nach ëmmer ass d'Feier net ganz ënner Kontroll. De Brand war e Sonndeg de Mëtteg an engem hëlzene Penthouse op engem Bunker aus dem Zweete Weltkrich ausgebrach. Ronn 100 Pompjeeë ware mat Momenter am Asaz.



Wéinst där staarker Dampentwécklung goufen d'Leit aus der Noperschaft iwwert de Radio an e Katastrophewarnsystem opgeruff, hir Fënsteren an Dieren zouzeloossen. Duerch dee staarke Wand ass d'Feier ëmmer nees ausgebrach.



Wéi et vun de Pompjeeën um Méindeg de Moien heescht, hätt sech d'Feier déif an d'Isolatioun vum Gebai eragefriess. An tëscht lafen Iwwerleeungen fir d'Penthouse mat Hëllef vun engem Kran opzebriechen. An dem betraffene Gebai si Proufsäll fir Museksgruppen ënnerbruecht.



Mënsche waren zum Zäitpunkt vum Feier net méi am Gebai.