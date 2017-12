Et huet e puer Stonne gedauert, bis d'Pompjeeën an d'Buedempersonal all d'Passagéier aus de Maschinnen haten, déi um Tarmac stoungen ze waarden. Honnerte vu Leit ware betraff.



Eng Stroumpann hat ee vun de gréisste Fluchhäfen op der Welt, op deem am meeschten Trafic ass, komplett brooch geluecht, an dat eng Woch viru Chrëschtdag.



Honnerte vu Passagéier déi gelant waren, hu stonnelaang musse waarden, bis se aus dem Fliger konnte klammen. Aner Maschinnen, déi prett waren, fir ze starten, konnten net un den Depart goen.





Attempting to get to or out of Atlanta? Just an FYI, I think the first episode of The Walking Dead started like this... #atlairport https://t.co/RqxVzseUW8 — Carolyn (@carolyncredible) December 17, 2017

That is crazy RT @LexineDeLuca: The reality of the #atlairport power outage. pic.twitter.com/c4o0Tmdx6e — Kentucky Mule (@rt_Tee) December 17, 2017

Video shows a worker at Atlanta's airport sliding down a stopped escalator on his way to help travelers stranded by power outage that has grounded at least 1,200 flights. https://t.co/6lHp7m5cYk pic.twitter.com/n5KNMwadP8 — ABC News (@ABC) December 18, 2017

Long lines at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, the nation's busiest airport, after power outage leaves thousands of passengers stranded. https://t.co/21fC26QwpP pic.twitter.com/su7HBesjHx — ABC News (@ABC) December 18, 2017

De Stroum war e Sonndeg de Mëtteg ausgefall, wat zu engem totale Chaos am amerikanesche Fluchtrafic gefouert huet. An de Gebaier souzen Dausende vu Passagéier fest, honnerte vu Flich sinn ausgefall, an honnerte vu Maschinnen hu mussen ëmgeleet ginn. Op d'Toilette goen hu se deels an de Fligeren net méi dierfen, well et kee Waasser méi gouf.11 Stonne laang huet et gedauert, bis alles nees an der Rei war. 6 Stonne laang gouf et guer keen Elektresch.An enger éischter Reaktioun hat et geheescht, dass während Bauaarbechten ee Kabel duerchtrennt gi wier. Aenzeien hunn ausgesot, et hätt an engem Terminal no Damp an no ofgebranntem Gummi gericht hätt. An effektiv, e Feier an enger ënnerierdescher Anlag vum Fluchhafen huet d'Pann ausgeléist. Et hätt awer zu kengem Ament eng Gefor fir d'Passagéier ginn.Um Fluchhafe vun Atlanta am Bundesstaat Georgia starten a landen bal all Dag 2.500 Fliger. An der Moyenne passéieren hei all Dag ëm déi 275.000 Passagéier.