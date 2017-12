An Éisträich geet um Méindeg d'Ära vun der grousser Koalitioun op en Enn. An hir Plaz kënnt eng rietsgeriichten Allianz.

Den 31 Joer alen ÖVP-Chef Sebastian Kurz gouf um Méindeg de Moien um 11 Auer zu Wien als neie Bundeskanzler vereedegt. Hie gëtt dee mat Ofstand jéngste Regierungschef an Europa.





Portrait vum Sebastian Kurz



Déi Konservativ regéieren elo zesumme mat der rietspopulistescher FPÖ, där hire President, den Heinz-Christian Strache Vizekanzler gëtt.

D'Regierungsequipe mat 15 neie Gesiichter - just de Sebastian Kurz war scho Minister - krut den Accord vum Bundespresident Van der Bellen. Eppes, wat muncher ee kritiséiert, datt dee grénge President d'FPÖ-Ministeren esou unhëlt.



D'FPÖ kritt nämlech an där neier Regierung sechs Ministerposten. Dozou zielen och Schlësselressorte wéi den Inneministère, den Ausseminister an d'Verdeedegung.



Wéi et heescht, ass d'Equipe awer an enker Zesummenaarbecht mam Bundespresident entstanen. Vill méi ëmstridde Ministere huet hien net erlaabt an hat schonn am Virfeld annoncéiert, datt en déi net géif vereedegen.

Am Joer 2000 gouf et schonn emol eng FPÖ an der éisträichescher Regierung. Deemools gouf et vill méi hefteg Reaktiounen. Dat hat Sanktioune vun der EU matsechbruecht an de belsche Kommissär hat zum Beispill derzou opgeruff, net méi an Éisträich Ski fueren ze goen.



Haut – 17 Joer dono – si Rietspopulisten an enger europäescher Regierung méi heefeg ginn an Europa ass insgesamt méi no riets gerutscht.

Et ginn awer och Protester zu Wien, zanter 8 Auer moies. Déi ginn awer wäit ewech gehale vum Regierungsquartier, wou d'Feierlechkeete sinn. 6'000 Demonstrante sinn do, schätzt d'Police.

De Regierungsprogramm vun ÖVP an FPÖ gouf déi lescht Deeg scho kritiséiert



Am Koalitiounsaccord stinn e puer ganz ëmstridde Saachen. D'Flüchtlingspolitik gëtt vill méi restriktiv.

D'Demandeurs d'asile mussen hir Suen ofginn. Domadder gëtt dann d'Grondversuergung vun de Flüchtlingen assuréiert. Si mussen och hir Handyen ofginn, all d'Daten dovunner gi gespäichert. An a bestëmmte Fäll ginn Dokteren, déi Refugiéen ënnersichen, vun hirer Schweigepflicht entbonnen.

D'ÖVP hat an der leschter Regierung och en absolut Fëmmverbuet an der Gastronomie fir d'nächst Joer matdecidéiert. Dat gouf awer elo gekippt, an ofgetrennten Zëmmeren däerf weider gefëmmt ginn.

Déi Decisioun, wou d'FPÖ sech also duerchgesat huet, huet an Éisträich fir ganz vill Kritik gesuergt.