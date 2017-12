Liebermann

Wéi et an enger Deklaratioun vun der Koalitiounspartei Jisra'el Beitenu vum Verdeedegungsminister Avigdor Lieberman heescht, hätte sech d'Cheffe vun deene sechs Regierungsparteien op eng entspriechend Gesetzesinitiativ gëeenegt.D'Gesetz soll ganz einfach a kloer sinn, heescht et an dëser Deklaratioun.Wéini dat israelescht Parlament iwwert d'Gesetzpropositioun soll ofstëmmen, ass nach net gewosst.Bis ewell kann d'Doudesstrof an Israel just bei Verbrieche géint d'Mënschlechkeet a Verrot verhaange ginn. Eng leschte Kéier gouf d'Doudesstrof am Joer 1962 an Israel duerchgezunn, wéi den Nazi-Verbriecher Adolf Eichmann gehaange gouf.