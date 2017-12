D'USA hunn hiert Veto-Recht am UN-Sécherheetsrot ageluecht an domat eng kritesch Resolutioun an der Jerusalem-Politik gestoppt.

Bei der Ofstëmmung zu New York stounge se allerdéngs isoléiert do: Déi 14 aner Membere vum Rot hu fir d'Resolutioun gestëmmt, an där d'Unerkennung vu Jerusalem als israelesch Haaptstad duerch d'USA staark kritiséiert gouf.



Tierkei verleet Ambassade an Ost-Jerusalem



D'Palestinenser wëllen an Ost-Jerusalem d'Haaptstad vun engem onofhängege Staat proklaméieren. Den tierkesche President huet domat op déi ëmstridden Decisioun vum amerikanesche President reagéiert, Jerusalem als Haaptstad vun Israel unzëerkennen an och déi amerikanesch Ambassade vun Tel Aviv dohinner ze transferéieren.



Israel reklaméiert ganz Jerusalem als seng eegen Haaptstad. Dësen Usproch gëtt international net unerkannt.







Rakéitenattacken

No neie Rakéitenattacke vu militante Palestinenser op de Süde vun Israel hunn an der Nuecht op e Méindeg israelesch Kampffligeren Ziler an der Gazasträif attackéiert. D'Arméi hat Trainingsplaze vun der Hamas viséiert. Et wär kee verwonnt ginn.

Militant Palestinenser haten e Sonndeg vun der Gazasträif aus op en Neits zwou Rakéiten op Israel geschoss. Et gouf kee blesséiert.

Zanter der Decisioun vum Donald Trump fir Jerusalem als Haaptstad vun Israel unzëerkennen, sinn iwwer eng Dose Rakéiten an Direktioun Israel geschoss ginn.