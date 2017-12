Extrait Emmanuel Macron (1)



"Mir hu mat der Militär-Allianz elo just de Krich am Irak gewonnen", sot de Macron e Sonndeg den Owend engem Televisiounsinterview op France 2. Hie géif dovun ausgoen, dass bis Mëtt oder Enn Februar och de Krich a Syrien gewonnen ass.Scho virun e puer Deeg hat de franséische President betount, dass de Kampf géint den IS bis Februar dauert, an huet domat russeschen Aussoe widdersprach, deemno Syrien scho komplett vum der Dschihadistemiliz liberéiert wier.Den Emmanuel Macron huet e Sonndeg betount, dass kee Wee laanscht Gespréicher mam syresche Staatschef Baschar al-Assad féiert. Den Assad wier wuel de Feind vum syresche Vollek, hie géif awer weiderhin eng wichteg Roll am Land spillen, och well hie vu Russland an dem Iran protegéiert gëtt.

Extrait Emmanuel Macron (2)



Eréischt virun e puer Deeg war déi 8. Ronn vun de Syrien-Gespréicher zu Genève ouni Resultat op en Enn gaangen.Ee weider Thema am Interview vum Emmanuel Macron op France2 waren d'Atomzentralen a Frankräich. Aus der Atomproduktioun erauszeklammen, ass den Ament keng vun de Prioritéite vum franséische President. Hien huet drop higewisen, dass den Atom net schiedlech ass fir d'CO2-Emissiounen, am Géigendeel, et wier déi propperst Manéier, fir Stroum ze produzéieren, och wann d'Atomzentralen Angscht maachen.

Fir d'éischt wëll de franséische President en Avis iwwert d'Sécherheet vun de Reakteren a Frankräich ofwaarden, dee soll an annerhallwem Joer virleien. Eréischt dono géif eng Decisioun geholl ginn, wéi eng Zentralen als éischt zougemaach ginn. Anerer misste vläicht moderniséiert ginn. Nimm huet hie keng genannt. Wichteg wier awer elo, dass vill méi op Erneierbar Energië gesat gëtt, sou nach den Emmanuel Macron.