An Australien ass eng Fra no 2 Deeg bei Dagestemperaturen iwwer 40 Grad aus enger verloossener Minn gerett ginn. Si war beim Wanderen dra agefall.

Déi 26 Joer al Australierin war e Freideg wandere gaang an ass ënnerwee an eng Minn vun 8 Meter Déift gefall. Nodeems si net méi Heem komm ass, gouf eng grouss ugeluechte Sich- a Rettungsaktioun lancéiert.



Wéi d'Police matgedeelt huet, gouf déi Onglécklech e Sonndeg mat Hëllef vun enger Dron fonnt. D'Fra hätt e grousse Schutzengel a vill Chance gehat, bei Dagestemperature wäit iwwer 40 Grad iwwerlieft ze hunn.



Nodeems d'Fra aus hirer mësslecher Lag befreit gouf, gouf si mat Waasser versuergt a koum an engem relativ stabillen Zoustand an d'Spidol.