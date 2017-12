© afp

De Prozess sollt u sech um Méindeg ufänken, gouf awer elo an de Februar verréckelt. Vum 5. bis den 9. Februar soll dee Prozess elo sinn. Den Abdeslam ass jo deen eenzege vun de presuméierten Attentäter, deen d'Attacken op Paräis am November 2015 iwwerlieft huet.



Beim Prozess geet et net direkt ëm d'Attentater zu Paräis, mä ëm e Virfall op senger Flucht zu Bréissel, kuerz éier e festgeholl gouf. Et gëtt awer als Optakt vun der strofrechtlecher Poursuite vun de Paräisser Attacke gesinn. Den Abdeslam setzt den Ament a Frankräich am Prisong, kënnt fir de Geriichtsprozess dann awer an d'Belsch.