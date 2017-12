D'Angela Merkel huet och de Chrëschtmaart besicht fir den Affer ze gedenken. © afp

E knapp 17 Meter laange gëllene Rëss um Buedem soll déi déif Wonn symboliséieren, déi d'Attentat am Liewe vun deene Betraffenen hannerlooss huet.An den Trape virun der Kierch sollen donieft d'Nimm vun den Doudegen d'Erënnerung wakereg halen.Et war eng vun de schwéiersten islamisteschen Attacken an Däitschland, wéi den 19. Dezember 2016, en Attentäter mat engem geklaute Camion an de Chrëschtmaart gerannt war. Bei der Gedenkzeremonie, déi net op ass fir de Public, ginn och d'Kanzlerin Angela Merkel an de Bundespresident Frank-Walter Steinmeier erwaart.Knapp 1 Joer no der Attack op e Chrëschtmaart zu Berlin, huet d'Bundeskanzlerin Angela Merkel de Méindeg de Mëtteg d'Famillje vun den Affer gesinn. Kuerz virum Treffen huet d'Kanzlerin däitlech gemaach, datt dëst hir ganz wichteg wier. Si wéisst och, datt sech e puer Leit esou eng Entrevue scho méi fréi gewënscht hätten.An de leschte Woche gouf et ëmmer erëm Kritik iwwert den Ëmgang vun der Kanzlerin vis-a-vis vun de Betraffene vun der Attack. An engem oppene Bréif haten d'Famillje vun den Affer hir virgeworf, se net genuch ënnerstëtzt ze hunn. No der Attack d'lescht Joer hat den deemolege Bundespresident Joachim Gauck d'Betraffen besicht, d'Angela Merkel allerdéngs net.