Vill vun de Leit kéinte sech kaum géint d'Keelt schützen, well d'Police hinnen hire Besëtz an domat ënnert anerem och Schlofsäck confisquéiert hunn, huet d'Organisatioun zu Paräis matgedeelt.Am Oktober 2016 haten d'franséisch Autoritéiten de sougenannten "Jungle" vu Calais zougemaach. An awer sinn an der Hafestad nach ronn 500 Migranten, fir vun do aus a Groussbritannien ze kommen. Déi meescht vun hinne kommen aus Eritrea, Ethiopien an dem Afghanistan.