An dat trotz engem Accord mam Bangladesch, dee beseet datt d'Flüchtlingen zréck an de Myanmar solle kommen.

D'Militär am Myanmar huet weider Rohingya-Dierfer zerstéiert. Op Satellittebiller ass ze gesinn, datt tëscht Oktober an Ufank Dezember 40 weider Uertschaften, an deenen déi moslemesch Minoritéite wunnen, verbrannt goufen. Der UNO no, sinn zanter August méi wéi 640 Dausend Rohingya an de Bangladesch geflücht.