Zuch ass entgleist a fält vu Bréck erof op eng Autobunn (18.12.2017) Am US-Staat Washington ass een Zuch op enger Bréck entgleist. E Waggon ass vun der Bréck erof op eng Autobunn gefall. De Sheriff confirméiert Doudesaffer.

Dramatesch ass de Bilan no engem Zuchongléck e Méindeg an den USA. Engem leschte Bilan no koumen op d'mannst dräi Mënschen ëm d'Liewen an iwwer honnert goufe blesséiert, wéi am US Bundesstaat Washington, en Zuch entgleist an deelweis op eng Autobunn gefall ass.



Den Transportministère huet um Dënschdeg matgedeelt, dass den Zuch mat 128 Stonnekilometer ënnerwee war, dëst an engem Beräich wou just 48 km/h erlaabt sinn. Wisou den Zuch hei sou séier gefuer ass, ass nach net gekläert. D'Informatioun vun der Vitess déi gefuer gouf, konnten d'Ermëttler via d'Blackbox am Zuch feststellen.

Den Zuch ass an der Géigend vun der Stad Tacoma entgleist an dunn deelweis vu enger Bréck erof op eng Autobunn gekippt. Den Ament waren 80 Passagéier am Zuch a fënnef Leit Equipage.







Eng 4 an eng Hallef Stonn nom Accident, géint 21.30 Auer eiser Zäit, hunn d'Autoritéiten d'Awunner aus dem Ëmkrees opgefuerdert, fir Blutt ze spenden, well et riskéiert, duerch déi vill Blesséiert, zu enger Penurie ze kommen. Weider huet et geheescht, datt zu deem Ament nach op d'mannst 2 Persoune a Liewensgefor géife schwiewen an 11 Persoune wiere schwéier verwonnt. Tëscht 50 a 70 Leit hu missen an d'Spideeler am Ëmkrees bruecht ginn.



Kuerz nom Accident huet den amerikanesche President op Twitter geschriwwen, dass Brécken, Tunnellen a Schinnen an den USA an engem ganz schlechten Zoustand wieren, awer net méi laang. Allerdéngs war den Ongléckszuch op engem ganz neien Tracé ënnerwee, wéi en entgleist ass. Eréischt méi spéit huet den Donald Trump den Affer iwwer Twitter säi Bäileed ausgeschwat. Déi betraffe Streck war no Donnéeë vun den zoustännegen Autoritéite vum Staat Washington zanter 2010 fir e Budget an Héicht vun iwwer 180 Milliounen Dollar ausgebaut ginn, fir Kéieren ze eliminéieren. Doduerch sollten d'Passagéier op dëser Streck zéng Minutten aspueren.

Den Accident ass passéiert, wéi grad de Beruffstrafic, géint 8 Auer moies, ënnert der Bréck duerchgaangen ass, well vill Leit op d'Schaff missten. Wéi et vun den Autoritéiten heescht, wieren 13 Waggonen entgleist, fënnef Autoen an zwee kleng Camione vun de Stécker vum Zuch getraff ginn.Wéinst dem Accident an den Opraumaarbechten huet de ganzen Highway op der Plaz, a béid Richtungen, misse gespaart ginn. D'Autoritéiten hunn annoncéiert, datt den Highway wuel de ganze Méindeg géif zou bleiwen, dowéinst gëtt et op allen Auswäichméiglechkeete schonn kilometerlaang Stauen.