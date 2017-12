Während senger Auditioun am amerikanesche Senat huet de Mann mussen zouginn, absolut keng Erfarung mat Prozesser ze hunn an zanter laangem och keng juristesch Texter méi gelies ze hunn.



Och wéi de konservative Senateur John Kennedy dem Matthew Petersen Froen iwwert déi zentral Rechtsprinzipie gestallt huet, huet hie mussen zouginn, dass hie wéineg Erfarung huet.



Videoen vun der Auditioun hunn dono d'Ronn duerch déi sozial Medie gemaach.



De Mann huet schlussendlech seng Kandidatur zeréckgezunn. Kritiker gesinn dem Petersen seng Nominatioun als weidere Beweis dofir, dass den Donald Trump bei senge Personal-Entscheedungen net op d'Kompetenz oppasst, mä dass just déi politesch Ausriichtung decisiv ass. Bundesriichter ginn an den USA vum President nominéiert a vum Senat no enger Iwwerpréiwung confirméiert.