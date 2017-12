China a Russland huet hien als Rivale bezeechent, déi den Afloss, d'Wäerter an de Wuelstand vun den USA géifen a Fro stellen.



Trotzdeem huet den Donald Trump a senger Ried betount, dass seng Regierung mat béide Länner wéilt zesummeschaffen, wann dëst dann am amerikaneschen Intressi wier.



"L'Amérique d'abord": Trump envoie des signaux discordants - Méi doriwwer op 5minutes.rtl.lu.



D'Steierreform an den USA soll iwwerdeems um Dënschdeg an déi lescht Ligne Droite goen. Fir d'éischt stëmmt d'Representantenhaus driwwer of. Well d'Republikaner hei kloer dominéieren, gëtt mat enger däitlecher Majoritéit fir d'Gesetz gerechent.



Dono steet als leschte Schrëtt de Vott am Senat um Programm, der zweeter Chamber vum Kongress, wou et méi komplizéiert dierft ginn. Et gëllt als méiglech, dass de Senat nach en Dënschdeg ofstëmmt, allerdéngs zimlech spéit, wahrscheinlech an der Nuecht oder souguer eréischt e Mëttwoch.