D'Attack war enorm an huet Milliarde kascht. Nordkorea wier direkt dofir responsabel, huet den Tom Bossert, Conseiller am Ministère fir bannenzegst Sécherheet an den USA, an engem Artikel fir de Wall Street Journal geschriwwen. Wéi et heescht, géifen d'Accusatiounen op Beweiser baséieren.



Am Mee ware ronn 300.000 Computer an 150 Länner vun dëser Software blockéiert ginn. A Groussbritannien louchen eng sëlleche Spideeler brooch. Betraffe waren och déi Däitsch Bunn, den Automobilkonzern Renault an de russeschen Inneministère.



Als Géigeleeschtung haten d'Erpresser Transferten a Bitcoin verlaangt.



D'USA reprochéieren Nordkorea mat dëser Cyberattack Mënscheliewen a Gefor bruecht ze hunn. Groussbritannien hat Nordkorea schonn Enn Oktober fir d'Attack responsabel gemaach.