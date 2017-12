Et soll sech ëm zwee Mäerder gehandelt hunn. Ee vun hinne wier zum Zäitpunkt vun de Faiten dem japanesche Recht no nach Mannerjäreg gewiescht, heescht et. De Mann soll 19 Joer gehat hunn. A Japan gëtt een eréischt mat 20 Joer Volljäreg.



Zanter de rietskonservativen Premier Shinzo Abe am Dezember 2012 ugetruede war, si schonn 21 Mënschen exekutéiert ginn.



Japan, déi drëttgréisste Wirtschaftsnatioun op der Welt gehéiert zu deene wéinegen Industrielänner, déi un der Doudesstrof festhalen.



An och wann et ëmmer nees zu Protester vu Mënscherechtsgruppe kënnt, steet e groussen Deel vun der Populatioun awer hannert der Doudesstrof.