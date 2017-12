Journalisten/Reportage Pierre Jans



Vun deene 65 Journalisten déi ëm d'Liewe komm sinn ware 50 Professioneller. Et ass den niddregsten Bilan zanter 2003.39 Journaliste si gezielt ëmbruecht ginn, dovunner 30, well si iwwer korrupt Politiker an organiséierte Crime an hire Länner informéiert haten. Déi bescht Beispiller fir esou Fäll si Mexiko an d'Philippinnen. Hei sinn et dëst Joer 11, respektiv 4 doudeg Journalisten. Dat wär en erschreckend Zeechen, seet och d'Spriecherin vu ''Reporter ouni Grenzen'' Katja Gloger. A vill ze ville Länner bräichten d'Täter an hir Cliente keng Angscht ze hunn, dass Gewalt géint Journalisten a Reporter iergendeng Konsequenz fir si hätt, esou d'Katja Gloger. Si fuerdert d'Weltcommunautéit dofir op, endlech e Mëttel géint dës skandaléis Verbriechen ze fannen.35 Journalisten, Blogger oder fräi Mataarbechter sinn awer effektiv an engem Krichsgebitt ëm d'Liewe komm. Si waren ënner Beschoss geroden oder Affer vun engem Bommenugrëff ginn. Dat geféierlechst Land fir Leit aus der Branche ass aktuell Syrien mat 12 doudege Journalisten.Méi héich ass d'Zuel vun de Persounen, déi den Ament wéinst hirer journalistescher Aktivitéit am Prisong sëtzen. Dat sinn der weltwäit 326, dovun d'Halschent opgedeelt op nëmme fënnef Länner. Ganz virbäi ass do d'Tierkei. E Land, mat deem d'Europäesch Unioun jo iwwer e méigleche Bäitrëtt negociéiert. Rezent war déi däitsch Journalistin Mesale Tolu do no méi wei 7 Méint an der Untersuchungshaft fräikomm. Mä esou laang et keen Uerteel gëtt, däerf si d'Land net verloossen. Et ass dat eng beléift Method vun der tierkescher Justiz, fir kritesch Journalisten eng Zäitchen aus dem Verkéier ze huelen.