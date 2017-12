Et handelt sech ëm den drëttgréisste Flächebrand an der Geschicht vum amerikanesche Bundesstaat.

Wéi et vun den Autoritéiten heescht, wier et de Pompjeeë gelongen d'Flamen zu 50% ënner Kontroll ze kréien. Zanter ronn zwou Wochen huet sech d'Feier op eng Fläch vu ronn 1.100 Quadratkilometer ausgebreet. Zwou Persoune si bis ewell ëm d'Liewe komm an iwwer 1.000 Haiser goufe beschiedegt. De Schued gëtt op iwwer 137 Milliounen US Dollar geschat.