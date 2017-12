© AFP

De fréiere südafrikanesche Spëtzesportler Oscar Pistorius wëll géint seng Prisongsstrof vun 13 Joer an Appell goen. Den 31 Joer ale Mann soll eng entspriechend Demande beim Verfassungsgeriicht gestallt hunn. Den Oscar Pistorius war wéinst dem Doud u senger Frëndin fir d'éischt zu 6 Joer Prisong veruerteelt ginn. D'Cour d'appell hat d'Strof am November op 13 Joer erop gesat.



De Sportler hat am Februar 2013 seng Frëndin duerch d'zouen Toilettendier erschoss an huet viru Geriicht ausgesot, hie wier dovun ausgaangen, datt en Abriecher an der Toilette wier.