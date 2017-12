En Exemplär vun enger Krokodilschwanzecks. © AFP

Am leschte Joer goufen am Duerchschnëtt am Mekong, eng Regioun a Südostasien, déi zum Deel am Kambodscha, Laos, Mayanmar, Thailand a Vietnam läit, all Woch zwou nei Zorte vun Déieren oder Planzen entdeckt. An de leschten 20 Joer kënnt een op iwwer 2.500 Entdeckungen, esou en Expert fir Aarteschutz vum WWF. Esou kéint ee sech denken, wat fir eng Vilfalt et an der Regioun gëtt.Ma leider si vill vun den neien Zorten, déi entdeckt goufen, scho vum Ausstierwe bedrot, well an der Regioun zanter de 70er Joren all Joer 1,3 Milliounen Hektar Bësch ofgeholzt ginn. Donieft sinn 150 Waasserkraaftwierker geplangt, déi de Liewensraum weider zerstéieren. Den Arnulf Köhncke, Expert vu WWF, fäert, datt dowéinst nach vill Déieren- a Planzenzorte kéinten ausstierwen, nach éier se entdeckt kënne ginn.Eng vun de bedroten Déierenaarten ass d'Krokodilschwanzecks, an der Fachsprooch Shinisaurus crocodilurus vietnamensis genannt, vun där et wuel nach knapp 200 Exempläre ginn.D'Malayemys isan, eng Schildkröt, gouf souguer net am Bësch oder am Floss, mä op engem Maart am Nordoste vun Thailand entdeckt. Engem Wëssenschaftler war d'Déier direkt opgefall.