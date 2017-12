D'Kinnekshaus an der saudiarabescher Haaptstad Riad war Zil vun enger Rakéit, déi d'Huthi-Rebellen aus dem Jemen Richtung Riad ofgeschoss hunn.

Huthi-Rebellen an der Haaptstad vum Jemen, zu Sanaa. © afp

D'Rebellen hunn iwwert ee Porte Parole de Virfall confirméiert. D'Rakéit konnt awer vu jemenitesche Rebellegruppen ofgefaange ginn, esou datt et keng Affer gouf an et och zu kenge Schied koum.