Den Hierscht a Katalonien (19.12.2017) Vun engem illegale Referendum zu Neiwahlen, Katalonien huet mouvementéiert Méint hannert sech.

Politesch ass Katalounien e Schluechtfeld. Mat brutaler Policegewalt huet Madrid den 1. Oktober probéiert, fir zu Barcelona e Referendum fir d’Onofhängegkeet ze verhënneren. De spuenesche Premier Mariano Rajoy wollt d’Muskele vum Zentralstaat spille loossen a stoung op eemol an der Corrida vis-à-vis vum katalanesche President Carles Puigdemont, dee Mol kee Mount drop, de 27. Oktober, eesäiteg d’Onofhängegkeet vu Katalounien deklaréiert huet.Stonnen drop huet Madrid den Artikel 155 aus der Constitutioun invoquéiert, déi katalanesch Regierung entlooss, déi katalanesch Police duerch d‘Guardia Civil ersat a bannent 6 Wochen, dat heescht op den 21. Dezember, Neiwahlen ordonnéiert, sou wéi d’Verfassung et virgesäit.Zanterhier sëtzt de Chef vun där enger Separatistepartei als politesche Prisonéier zu Madrid am Prisong an de katalanesche President ass zu Bréissel am Exil. Madrid huet der spuenescher Press awer esouguer verbueden, dat esou ze schreiwen oder ze soen. Eng onméiglech Situatioun, wouriwwer d’Katalanen hei am Land nëmmen de Kapp kënne rëselen.226.000 Katalanen am Ausland hunn d’Wahlrecht, dovunner liewen der ronn 600 hei zu Lëtzebuerg. A vill vun hinne bedaueren, dass de Sträit esou ausser Kontroll geroden ass.En Donneschdeg huet de Wieler d’Stëmm. Dass d’Independentiste Fiedere gelooss hätten, wéi Madrid et net midd gëtt ze betounen, confirméiert sech allerdéngs den Ament net an de leschte Sondagen.