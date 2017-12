Geschitt ass dat an engem Park an der Géigend vun der australescher Stad Melbourne. Wéi den Noriichtesender ABC mellt, wier de Bord vun dem ronn 30 Zentimeter groussen Ofdrock d'lescht Woch mat engem Hummer deelweis ewechgeschloe ginn. Ranger aus dem Park hunn de Schued en Dënschdeg konstatéiert.



Den Autoritéiten no staamt dësen Ofdrock vun engem sougenannte Megalosaurus. Rieds geet vun engem feigen Akt vu Vandalismus.



Virdrun an elo.



E puer Stécker konnten nach agesammelt ginn. Déi Responsabel vum Park hoffen, dass Experten dës historesch Decouverte nees kënne méi oder wéineger zesummesetzen.



De Foussofdrock vun dësem Dinosaurier war am Joer 2006 entdeckt ginn. Fuerscher haten deemools eng Kopie aus Silikon gemaach, den Original awer op der Plaz gelooss.