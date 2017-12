Déi däitsch Kanzlerin an de Bundespresident hu Feeler zouginn. Während der Gedenkzeremonie en Dënschdeg, fir déi 12 Doudesaffer a ronn 100 Blesséierter no der Terrorattack op e Chrëschtmaart vu virun engem Joer zu Berlin, soten d'Angela Merkel an de Frank-Walter Steinmeier, dass de Staat Feeler gemaach huet bei der Betreiung an dem Support vun de Familljen an den Iwwerliewenden. De Buergermeeschter vu Berlin, Michael Müller, huet déi Betraffen ëm Entschëllegung gefrot.



Eng ganz Partie vun hinnen hate sech driwwer beschwéiert, dass si net genuch gehollef kruten, keng Uspriechpartner haten a keng adequat Entschiedegung kruten. Zanter en Dënschdeg erënnert op der Plaz virun der Gedächtniskirche zu Berlin e Monument un déi schlëmmsten islamistesch Attack an Däitschland.