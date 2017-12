© AFP

D'Flame vum sougenannten "Thomas-Feier" an de Bezierker Ventura a Santa Barbara, nërdlech vu Los Angeles, hunn antëscht eng Fläch vun iwwert 1.100 Quadratkilometer zerstéiert an hunn domat dat bis elo zweetgréisste Feier iwwertraff, wéi lokal Medie mellen. D'Feier war virun 2 an enger Hallwer Woch ausgebrach.



Wéi et heescht, géifen d'Bëschbränn riskéieren souguer dat gréisste Feier ze ginn, dat jee a Kalifornien registréiert gouf.



D'Flamen hu sech en Dënschdeg weider ausgebreet, obwuel d'Pompjeeën de Brand zu 55% ënner Kontroll hunn. Well de Wand nogelooss huet, konnten och Läschfliger an den Asaz. Fir e Mëttwoch erwaarden d'Meteorologen nees méi dréchent Wieder a staarke Wand.