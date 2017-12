Onbekannt Täter hunn den 34 Joer ale Mann erschoss, wou hie fir eng Chrëschtfeier an der Schoul vu sengem Kand war. De Journalist hat fir lokal Medien iwwer Verbriechen geschriwwen an eng Online-Noriichtesäit gegrënnt.



Eréischt am August war an der nämmlechter Géigend e weidere Reporter ëmbruecht ginn. Dëst Joer sinn domat schonn 10 Journalisten Affer vu Gewaltverbrieche ginn.