Um Donneschdeg ginn d’Katalane wielen. Et si wuel fräi Wahlen, ma verschidde Parteicheffe sëtzen nach am Prisong.

J-1 a Katalonien (20.12.2017) Um Wahldag gëtt mat massiver Bedeelegung gerechent. Eng Korrespondenz vu Barcelona.

De Petz Bartz vu Barcelona



Zu Barcelona ass keen neutral a, wéi d’Wahlen en Donneschdeg ausginn, ass och kengem egal. Och net de Lëtzebuerger, vun deene vereenzelter schonn zanter laangem an der katalanescher Haaptstad wunnen an do hiert Liewen opgebaut hunn, och wann se selwer net dierfe matwierken. Sou zum Beispill d'Éliane Bernard, déi zanter 11 Joer mat hirem katalanesche Mann an engem Kand baussent Barcelona lieft, déi Katalane schwätzt a sech bis viru kuerzem als integréiert gesinn huet.