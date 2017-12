No der Kollisioun tëscht Bus an Zuch de 14. Dezember zu Millas, gouf d'Chauffesch vum Bus elo wéinst "homicides et blessures involontaires" ugeklot.

Um Donneschdeg gi 4 vun de 6 verstuerwene Kanner inhuméiert.

Dat huet den zoustännege Procureur e Mëttwoch bekannt ginn. Zanter dem Accident bleift déi Betraffe bei der Versioun, dass d'Barrièren an der Luucht waren. De Procureur iwwerdeems geet éischter dovun aus, dass Opgrond vum Schued, deen entstanen ass, d'Barrièren erof waren.



Der Fra hiren Affekot sot e Mëttwoch den Owend, dass si ofgesi vun de Blessuren, mental an engem dramateschen Zoustand wier an uerg Depressiounen hätt. Si gëtt vun engem Psychiater assistéiert.



6 Schüler waren ëm d'Liewe komm, 5 sinn nach ëmmer an akuter Liewensgefor. Zum Zäitpunkt vum Ongléck souzen 23 Kanner am Bus.



Eng Analys vum Tachograf huet erginn, dass de Bus zu dem Ament mat 12 Kilometer an der Stonn ënnerwee war. Duerch de Schock vum Opprall war de Bus an zwee Stécker gerappt ginn.