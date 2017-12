De Petz Bartz am Gespréich mam Eliane Bernard, enger Lëtzebuergerin, déi zu Barcelona lieft.

A Katalounien hunn d'Neiwahle vum Regionalparlament ugefaangen, déi jo mat vill Spannung erwaart goufen.



Iwwer 5,5 Millioune Mënsche sinn opgeruff hir Stëmm ofzeginn. Um 9 Auer en Donneschdeg de Moien hunn d'Wahlbüroen hir Dieren opgemaach, an do goufen et virun de bal 2.700 Wahlbüroe scho laang Schlaangen.



De Vott gëtt als richtungsweisend ugesinn, nom verbuedenen Onofhängegkeetsreferndum am Oktober an dem politesche Chaos dono.



Bis 20 Auer hunn d'Wahlbüroen hir Dieren op. gëtt bis 20 Auer. Wéi et ausgeet, ob déi separatistesch Parteie gewannen oder d'Géigner vun der Onofhängegkeet, ass ongewëss. De Vott um Donneschdeg ass eng Zort Onofhängegkeetsreferendum. Wa keng vu béide Säiten déi absolut Majoritéit kritt, riskéiert Katalounien eng Pattsituatioun.



Iwwer 15.000 Poliziste sinn am Asaz, fir d'Sécherheet während dëse Wahlen ze garantéieren.



Déi éischt Héichrechnunge sinn net virun 22 Auer z'erwaarden.



De Petz Bartz ass de Moment zu Barcelona an huet Lëtzebuerger, déi dohanne wunnen, de Bols gefillt.



Déi Lëtzebuerger Soziologin Eliane Bernard lieft elo am 11. Joer mat hirem katalanesche Mann an engem klenge Meedchen an engem Duerf just baussent der katalanescher Haaptstad Barcelona.



Si ass ëmmer Lëtzebuergerin bliwwen a geet deemno net wielen, si fillt sech awer zanterhier manner integréiert. Hire Frëndeskrees ass gedeelt op d'Fro vun der Onofhängegkeet. Eleng hir Meenung matzedeelen, kann zu Konfliktsituatioune féieren.

Am Interview mam Petz Bartz huet d'Eliane erzielt, wéi si déi lescht Zäit d’Entwécklungen a Katalonien erlieft huet.





Déi gebierteg Lëtzebuergerin Isabelle Costantini handelt mat Immobilien a lieft mat hirem Meedche vu 14 Joer zanter 18 Méint bei Barcelona, wou hir Duechter och an eng international Schoul geet.



D'Onofhängegkeetsbestriewunge vu ville Katalonier kennt si aus hirem Alldag an hirem Frëndes- a Bekanntekrees. Wat si begréisst ass, dass de Konflikt, och wann een a Katalonien permanent domat konfrontéiert ass, ni zu Gewalt gefouert hat, wéi zum Beispill an der Vergaangenheet am Baskeland.

Och si huet am Interview mam Petz Bartz iwwer hir Zäit a Katalounien an der Krisenzäit erzielt.





Den Immobilienhändlerhuet eng spuenesch Mamm, vu Murcia am Süde vu Spuenien, an e lëtzebuergesche Papp. De Mann ass quasi a Spuenien opgewuess a lieft zanter iwwer 20 Joer zu Barcelona, duerfir kann hien och déi politesch Situatioun elo an der Konfliktkris méi nuancéiert aschätzen.

Am Verglach zum gréisstendeels kathoulesch-konservativen an autoritäre Spuenien, ass Katalonien progressistesch a liberal.