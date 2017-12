© AFP

Et ass aus all Point de Vue nawell eng ongewéinlech Ofstëmmung, déi en Donneschdeg zanter 9 Auer a Katalounien lancéiert ass. Déi spuenesch Regioun wielt jo en neit Parlament, nodeems déi fréier Regionalregierung Enn Oktober ofgesat gouf. Eenzel Spëtzekandidate sëtzen awer am Prisong oder am Exil an den Ausgang ass ganz komplizéiert virauszesoen.

Wahlen a Katalounien / Reportage Joel Detaille



Eng Parlamentswahl net um Sonndeg, mä op engem Donneschdeg – dat gouf et a Spuenien och nach ni. Mä et muss séier goen an dofir ginn d’Leit matten an der Chrëschtzäit an d’Wahl-Lokaler geruff.



D’Fro, déi sech stellt ass kloer, mä den Ausgang grad esou onkloer- Wouhi steiert d’Kriseregioun Katalounien?

D’Stëmmung zu Barcelona an am Ëmland ass op alle Fall gespléckt.



Déi separatistesch Partei "Junts per catalunya" vum Carlos Puigdemont ka weiderhin op grousse Support zielen, obschonn hie selwer jo weiderhin an der Belsch ass. Och den Oriol Junqueras, Chef vun der "Esquerra Republicana", déi och fir eng Onofhängegkeet asteet, ass net ënnert de Leit. Hie sëtzt an Untersuchungshaft.

E gutt Resultat dierften awer och déi Liberal "Ciudadanos" maachen, mat hirer Spëtzekandidatin Inés Arrimadas. Si gëllt als schäerfste Konkurrentin vun de separatistesche Parteien a wëll Katalounien kloer nees méi no u Madrid eruféieren.

An de leschte Sondage komme béid Lager, also déi fir eng Onofhängegkeet, wéi och déi dergéint, op jeeweils tëscht 44 a 46 % vun de Stëmmen. Esou ee Resultat kënnt enger Patt-Situatioun gläich, well eng Regierungskoalitioun wuel onméiglech ze fanne wäert sinn, wa keen eng absolut Majoritéit, spréch op d’mannst 68 Sëtz am Regionalparlament kann erreechen.

Decisiv ginn, kéint um Enn eng éischter kleng Partei. "Catalunya en Comu" nennt se sech, wat souvill heescht wéi gemeinsamt Katalounien.

Si plädéiert fir e Mëttelwee tëscht den zwee Extremen: engersäits keng komplett Oftrennung vu Madrid, parallel awer fir e verbindlechen Onofhängegkeets-Referendum a kéim, de Pronostiquen no, op tëscht 8 bis 10%. Allerdéngs huet d’Partei och schonn annoncéiert, dass ee kengem vu béide Lager wéilt hëllefen, fir un d’Muëcht ze kommen.



Et kann een deemno gespaant sinn, wéi vill vun de 5,5 Millioune Katalanen um Donneschdeg wäerte wiele goen. Geschat gëtt mat enger Wahlbedeelegung ënner 80%, dat de Pro-Separatiste kéint an d’Kaarten spillen.